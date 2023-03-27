截至收盤，滬指報3,251.4點，跌0.44％，成交額為4,536億元；深成指報11,647.94點，漲0.12％，成交額為6,864億元；創指報2,398.02點，漲1.17％，成交額為3,146億元。
盤面上，醫療服務、CRO概念、ChatGPT概念板塊漲幅居前。房地產、物業、鋼鐵板塊跌幅居前。
A股大盤27日全天走勢分化，滬指午後跌幅有所收窄，創業板指拉升漲超1％。板塊方面，ChatGPT概念股午後探底回升，多股漲超10％，醫療服務、CRO概念等醫藥相關板塊集體走強。光刻膠、養殖股持續強勢，阿里概念股盤中異動拉升。銀行、房地產等權重板塊走弱，國企相關個股有所回檔，鋼鐵、水泥、廚衛電器、半導體等板塊相繼走弱。總體來看，個股跌多漲少、兩市超過3,000檔個股下挫，成交額連續第三個交易日突破人民幣（下同）1兆元。
截至收盤，滬指報3,251.4點，跌0.44％，成交額為4,536億元；深成指報11,647.94點，漲0.12％，成交額為6,864億元；創指報2,398.02點，漲1.17％，成交額為3,146億元。
盤面上，醫療服務、CRO概念、ChatGPT概念板塊漲幅居前。房地產、物業、鋼鐵板塊跌幅居前。
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