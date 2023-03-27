截至收盤，滬指報3,251.4點，跌0.44％，成交額為4,536億元；深成指報11,647.94點，漲0.12％，成交額為6,864億元；創指報2,398.02點，漲1.17％，成交額為3,146億元。

盤面上，醫療服務、CRO概念、ChatGPT概念板塊漲幅居前。房地產、物業、鋼鐵板塊跌幅居前。

ChatGPT來襲 竹市3大學正面迎戰
A股三大指數 午盤小幅收漲
陸股收漲0.31％ ChatGPT概念股續走強
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