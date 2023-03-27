據了解，台泥大陸主要營業地的廣東、廣西等地的水泥廠，目前的發貨量已達7、8成。

大陸市場的營運約占台泥水泥本業至少5成以上；去年在煤炭價格飆漲、水泥價格下滑、出貨量減少下，2022年下半年，大陸市場的營運出現虧損，去年第三季大陸市場的噸毛利更出現負的5元人民幣。

隨著大陸解封，經濟活動逐步復甦、房地產景氣回暖和動力煤價格下滑，市場指出，台泥在大陸的營運及獲利表現有望逐季成長，預估台泥中國今年出貨量約4,600至4,700萬噸，與去年相比成長約9％至11％。