據了解，台泥大陸主要營業地的廣東、廣西等地的水泥廠，目前的發貨量已達7、8成。
大陸市場的營運約占台泥水泥本業至少5成以上；去年在煤炭價格飆漲、水泥價格下滑、出貨量減少下，2022年下半年，大陸市場的營運出現虧損，去年第三季大陸市場的噸毛利更出現負的5元人民幣。
隨著大陸解封，經濟活動逐步復甦、房地產景氣回暖和動力煤價格下滑，市場指出，台泥在大陸的營運及獲利表現有望逐季成長，預估台泥中國今年出貨量約4,600至4,700萬噸，與去年相比成長約9％至11％。
3月以來，大陸珠江三角地區已三次調漲水泥價格，漲幅近一成。大陸主要營業區域在華南的台泥（1101），3月以來發貨量已增加，加上近期煤炭價格回到合理價位。市場指出，台泥最壞的情況已過，3月起營運漸恢復正常。相較去年基期低，預估今年第二季大陸市場營收、獲利的年成長率會有2位數。
據了解，台泥大陸主要營業地的廣東、廣西等地的水泥廠，目前的發貨量已達7、8成。
大陸市場的營運約占台泥水泥本業至少5成以上；去年在煤炭價格飆漲、水泥價格下滑、出貨量減少下，2022年下半年，大陸市場的營運出現虧損，去年第三季大陸市場的噸毛利更出現負的5元人民幣。
隨著大陸解封，經濟活動逐步復甦、房地產景氣回暖和動力煤價格下滑，市場指出，台泥在大陸的營運及獲利表現有望逐季成長，預估台泥中國今年出貨量約4,600至4,700萬噸，與去年相比成長約9％至11％。
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