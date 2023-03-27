宏都拉斯與中華民國宣布斷交，美國在台協會鼓勵所有國家擴大對台接觸，大陸外交部發言人毛寧27日在例行記者會上，僅以「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」回應。至於宏國在台留學生是否能轉至大陸就學，毛寧回應稱，只要有意願，中方願意全部接收，「大陸將成為他們溫暖的新家」。

澎湃新聞報導，大陸外交部今日舉行例行記者會，有記者提問，美國在台協會稱台宏斷交是宏方的主權決定，但是大陸常做出承諾以換取外交承認，最終往往不予兌現。該協會還強烈鼓勵所有國家擴大與台接觸，繼續站在民主、良政、透明和法治的一邊，請問中方對此有何評論？

對此，毛寧表示，你這個問題，我想可以用一句中國的古詩來回答，「兩岸猿聲啼不住，輕舟已過萬重山」。

另有記者提問，宏都拉斯外長雷納表示，保證不會讓宏國在台獎學金生「無助」，將在與大陸建立關係後向大陸尋求幫助。請問中宏建交後中方是否將允許宏都拉斯留學生轉至大陸就學？

毛寧回應稱，中方十分關心宏都拉斯在台灣的留學生，只要他們有意轉到大陸學習，中方願意全部接收，大陸將成為他們溫暖的新家。中方也願意以大陸和宏都拉斯建交為新的起點，拓展兩國人文教育領域的交流合作，促進兩國民心相通。