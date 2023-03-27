東元餐飲集團旗下安心食品(MOS摩斯漢堡)今(27)日於屏東農業生物科技園區舉辦食品加工廠上樑典禮，位於屏東縣長治鄉的屏東生物科技園區，規劃四層樓廠房基地與物流中心，樓板面積近30000平方公尺，打造專屬食品廠房，預計Q4完工，2024年正式營運，未來將全面提升食品製成及創新研發技術，擴大佈局促進地方經濟發展及就業機會，從產地到餐桌、食材到餐點全程嚴密控管，為顧客的食安把關。

安心食品廠房以最新、高規格建造，符合國內外食安法規及趨勢，使用自動與半自動倉儲系統，初步規劃魔術食品公司及東元餐飲集團旗下品牌樂雅樂食品進駐，將供給全台摩斯漢堡米粄產能，可望將台灣的優質農漁產品加工後外銷至世界各地，並連結產學合作技術培育人才，整合未來3至5年的營運量能，帶動上、中、下游周邊產業發展。

安心食品(MOS摩斯漢堡)全台直營305間店鋪，每日提供各式美味多元的餐點服務顧客，近幾年因疫情影響打亂全球供應鏈及運輸通路，安心食品一直以來持續堅持使用在地農漁產，歷年與農會合作推出屏東恆春牛肝蕈洋蔥湯、佳冬蓮霧製成口感香醇的蓮霧蒟蒻、夏雪芒果禮盒、高雄大樹的玉荷包禮盒、台南麻豆的文旦禮盒等各式商品深受好評。安心食品廠房設立於農物產豐饒的南台灣屏東，因位置優勢擁有競爭力的採購價格，既縮短產地製成距離，進一步整合供應鏈，降低碳足跡，更保存食材的新鮮美味，開創多角化商機。