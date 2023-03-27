立委蔡培慧27日邀中區水資源局、環保署等至鳥嘴潭會勘，並聽取簡報。（楊靜茹攝）

李健育強調，鳥嘴潭畔垃圾目前每日將進行400噸的去化，包含分選打包，外運送往中鋼、台泥等企業幫忙處理。（楊靜茹攝）

草屯鎮垃圾囤積場位於鳥嘴潭D、E湖區對面，引發民眾對水質疑慮，所幸兩個湖區尚在施工中。（楊靜茹攝）

蔡培慧27日邀中區水資源局、環保署等單位，至鳥嘴潭、、名間及竹山垃圾場會勘。（楊靜茹攝）

南投縣議員洪明科痛心說，南投市垃圾囤積問題也很嚴重，卻沒來關心，呼籲蔡培慧不要用顏色來服務。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣草屯鎮鳥嘴潭年底完工，烏溪畔囤積近7萬噸垃圾山清運迫在眉睫，民進黨立委蔡培慧27日邀中區水資源局、環保署等至鳥嘴潭會勘。環保署強調，鳥嘴潭垃圾將以打包方式為主，預估9月運除大部分垃圾，2006年底停爐迄今的草屯鎮小型焚化爐，6月起也將拆除，還給鳥嘴潭乾淨、舒適遊憩空間。

南投縣內沒有建置焚化廠，長期仰賴其他縣市焚化爐幫忙去化，導致13鄉鎮累計囤積垃圾量逾20萬噸，其中以草屯鎮囤積近7萬噸最多，竹山鎮4萬多噸居次，南投市也有2萬多噸，草屯垃圾山2020年大火，南投垃圾囤積問題浮上檯面，隨著鳥嘴潭年底將完工啟用，民生用水水庫旁有垃圾山，引發大眾對水質疑慮，蔡培慧率隊前往鳥嘴潭、名間、竹山等地會勘。

中區水資源局表示，鳥嘴潭人工湖周邊強化綠美化、步道及水資源應用等工程，預計年底完工，讓人工湖兼具水資源、觀光及遊憩功能。台灣自來水公司總經理李嘉榮說，垃圾場周邊進行水質監控，不影響民生用水水質，目前鳥嘴潭湖區每天供應草屯約1萬噸民生用水，彰化地區約5萬噸民生用水。

環保署環境督察總隊總隊長李健育強調，鳥嘴潭畔垃圾目前每日將進行400噸的去化，包含分選打包，外運送往中鋼、台泥等企業幫忙處理，盼在多管齊下9月運除大部分垃圾；2006年底停爐迄今的草屯鎮小型焚化爐，也將在6月起進行拆除，並將協助草屯鎮公所的清潔隊搬遷，還給鳥嘴潭乾淨、舒適遊憩空間。

蔡培慧指出，為了早日解決垃圾問題，一個是每日垃圾外運到其他縣市幫忙焚化，她為南投縣爭取每年5萬噸垃圾去化量，也拜託南投縣府與鄉鎮公所合作，以人口比例或累積量平均外運及去化；另一部分是囤積垃圾透過機械分選燃料化，打包製成燃料棒後，找水泥、鋼鐵、造紙廠等有大型鍋爐業者去化，並協助南投縣府早日自主處理垃圾。

蔡培慧僅率隊視察鳥嘴潭、名間及竹山垃圾場，卻跳過藍營執政的草屯鎮公所、南投市公所，引發地方民代不滿。南投縣議員洪明科痛心說，蔡培慧選前強調不分藍綠處理垃圾，選後卻略過藍營執政的鄉鎮市公所，南投市垃圾囤積問題也很嚴重，卻沒來關心，呼籲蔡培慧不要用顏色來服務。