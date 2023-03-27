2023 FRC機器人夏威夷區域賽，嘉縣代表隊同學整理機器人設備。（竹崎高中提供／邱顯誠嘉義傳真）

嘉義縣竹崎高中與永慶高中兩校20名學生，共組2023 FRC機器人競賽嘉縣代表隊，前往美國夏威夷參加區域賽，賽事結果出爐，雖然團隊未能闖入決賽，但此行成績比起2019FRC澳洲區域賽是一口氣進步10名，成為8強聯盟備選名單，同時這也是嘉縣學校發展FRC機器人教育以來，出國競賽的最佳成績。

帶隊的竹崎高中校長蘇淵源指出，這次競賽題目是「拾起立方體及圓錐體放置到指定區域」，團隊行前歷經密集的模擬賽訓練，以完備的狀態赴夏威夷，然由於今年預算受限，機器人在沿用舊底盤的情況下，還能有此成績已是不容易的突破，雖無法如願晉級至休士頓參加決賽，不過比起5年前的澳洲區域賽進步了10名，學生們的表現可圏可點，展現出可貴的團隊合作與奮戰精神。

竹崎高中主任陳琬婷表示，參賽學生已經能依據每次的駕駛狀況，自行修改程式或微調機械結構，讓原本因經費不足無法改善的舊標配底盤，盡力達到最佳狀態，永不放棄的拚戰精神令人感動，且公關組學生在競賽前後，也與國內外團隊互動良好，都能跨國互相支援。

參賽學生呂宥綸說，不同組別的成員都需面對各式挑戰，在緊張、緊湊的賽事下，還要跟各國選手進行交流，意識到外語很重要，雖然未能進入8強聯盟中，但過程中得到珍貴的學習經驗。

蘇淵源表示，台北駐檀香山台北經濟文化辦事處林暉程處長與夏威夷大學楊濟華教授，都有到場鼓勵，本次也是嘉縣學校發展FRC機器人教育以來，出國比賽的最好成績，以今年學生的表現和經驗，加上明年再有新底盤的加入，未來闖入決賽可期。