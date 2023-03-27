數位部今與文化部、國家通訊傳播委員會共同召開新聞產業與大型數位平台的第2輪對話會議，協助雙方就數位平台方所提出的數位共榮方案進一步交流對話。新聞產業工會堅持「新聞有價」，盼數位平台該合理付費分潤，也要求政府加快立法速度；Google則給了軟釘子，強調「台灣新聞數位共榮基金」才是新聞產業需求的務實解決方案。

跨國數位平台與新聞業爭食數位廣告這塊大餅，去年底首輪協商未果，而後Google於今年3月8日推出為台灣新聞業者量身打造的「台灣新聞數位共榮基金」，預計未來3年內將挹注3億元協助新聞產業，由數位經濟暨產業發展協會（DTA）獨立管理。

今天召開的是第2輪首場會議，由Google及與其合作之DTA共7名代表，與我國新聞產業就「推動數位共榮方案」展開對話，台北市報業商業同業公會、台北市雜誌商業同業公會、中華民國電視學會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會共推派8名代表與會。據悉，明新聞產業將與臉書展開對話。

會議由數位部政務次長李懷仁、文化部政務次長李靜慧與通傳會委員林麗雲共同主持，而公平交易委員會及國家科學及技術委員會科技辦公室亦派員參加。

新聞產業公會於會上提出4點共同主張，第一，堅持新聞有價，數位平臺運用媒體內容匯集而營利，應該合理付費分潤，取自於台灣，用之於台灣；第二，肯定Google委託DTA執行媒體共榮方案的努力，但呼籲在落實方案時，更加重視媒體現階段的困境與訴求。

第三點主張為，請國際平台Google正面回應媒體的訴求，儘快建立夥伴機制下的推播、分潤的良性化機制，以及公平合理付費的共榮方案，一起改善我國媒體產業的生態環境；也請儘速落實共同打擊盜版、內容農場、詐騙冒用、版權蟑螂等問題的快速停損夥伴機制，定期討論處理成效；最後，呼籲政府部門加速立法進度，以各種方式整合各方意見，努力健全媒體生態。

Google則不認同公會所提的「營利」說法，提出3點主張，第一，Google不使用新聞媒體產製的內容營利，而是免費提供「連結」，將有價值流量帶入新聞業者網站，幫助他們增加接觸更多網路使用者的機會；第二，期望各界一起守護且認同台灣新聞產業的發展潛力，已透過政府及新聞產業支持與見證，在3月8日推出委由DTA運作的「台灣新聞數位共榮基金」，幫助台灣新聞產業的數位轉型發展和永續經營。

最後Google強調，「台灣新聞數位共榮基金」是目前最能回應新聞產業需求的務實方案，也是對台灣新聞產業及公眾利益有利的作法。

雖雙方意見有所歧異，但數位部表示，會中新聞產業代表與數位平台代表仍達到2大共識，第一，雙方皆認同推動健全的新聞產業環境有助於推動民主社會，雙方應追求共榮雙贏；第二，會中新聞產業代表肯定Google委託DTA執行共榮方案的努力，並呼籲各界皆應重視新聞產業現階段的困境與訴求，而新聞數位共榮基金在落實方案時均會重視新聞產業訴求。