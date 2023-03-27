嘉義市警察局今獲國際獅子會LCIF國際基金300-D1區協調長謝登源等11人代表捐贈132副太陽眼鏡，將提供給交通隊、保安隊執勤使用。（呂妍庭攝）

在市警局長陳炯旭陪同下，嘉義市長黃敏惠（中）代表捐贈感謝狀給國際獅子會LCIF國際基金300-D1區協調長謝登源（右）。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠代表捐贈感謝狀給國際獅子會LCIF國際基金300-D1區的會員代表。（呂妍庭攝）

今捐贈儀式上，市警局也用心策畫行動劇，由小天使協助戴上太陽眼鏡後，員警立刻就能順利開罰單。（呂妍庭攝）

嘉義市警察局今獲國際獅子會LCIF國際基金300-D1區協調長謝登源等11人代表捐贈132副太陽眼鏡，將提供給交通隊、保安隊執勤使用。（呂妍庭攝）

嘉義市警察局今獲國際獅子會LCIF國際基金300-D1區協調長謝登源等11人代表捐贈132副太陽眼鏡，將提供給交通隊、保安隊執勤使用，藉此讓員警不管是巡邏、開單、處理治安交通事件，不再擔心紫外線傷眼，今捐贈儀式上，嘉義市長黃敏惠、議長陳姿妏皆稱獅子會這份用心代表對警方維護交通的肯定。

黃敏惠說，國際獅子會一直以來對於公益總是不落人後，今特別捐贈132副太陽眼鏡給不畏豔陽、風雨，始終堅守崗位的員警，以強化警察裝備，讚揚國際獅子會各代表這分維護員警執勤安全的心意十分可貴。

黃敏惠也感謝警察同仁對嘉義市交通的付出與辛勞，指市警察局自2020年起運用科技，以小改變大創新，在交通最頻繁的中山路，首創建置「中山路廊道科技執法」，橫跨6路口，長達750公尺，有效降低違規件數及減少交通事故，讓改變看的見，連續3年獲「交通部金安獎道安創新貢獻獎交通執法第1名」。

黃敏惠說，市警局2021年又精進創新啟用「事故處理行動雲」，透過雲端化作業、數位碰撞構圖分析獲「道路交通秩序與交通安全改進方案交通執法－第2組第1名」等多項殊榮，種種都代表市府重視民眾交通安全的用心。

謝登源說，他1987年在台北林口體育館看到國際獅子會從美國空運導盲犬到台灣，交給前總統李登輝時，心裡就許願，有朝一日加入獅子會要每年捐國際基金，來協助需要幫助的人，1991年加入獅子會，1992年就付出行動至今沒有終止，現在兒子也跟著投入參與，像這次捐太陽眼鏡，兒子就贊助一半。

嘉義市警察局長陳炯旭表示，維護交通安全是警察重要工作之一，不管是交通疏導、防制交通事故發生或處理各類交通事故，員警在南部這種豔陽烈日中執勤，對眼睛視力絕對是一種高危險的傷害，此次國際獅子會LCIF區協調長謝登源等代表捐贈太陽眼鏡供員警執勤使用，對獅子會熱心公益，力挺警察表達感謝之餘，警方也會更加努力執行嘉義市的治安交通工作。

今捐贈儀式上，市警局也用心策畫行動劇，演出員警開單時因太陽太大，曬到眼睛睜不開而無法開罰單的戲碼，員警逗趣演出搏得滿堂采。