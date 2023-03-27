3人是在學校街舞社認識的，皆有自己的舞蹈風格。（吳佩蓉攝）

遠近馳名的宜蘭三星蔥成為羅東高中陳旻佑（左3）、詹晴宇（右2）及古兵（右1）三位同學得獎攝影作品的主角，從國際攝影節大賽中脫穎而出，校長曾璧光（左1）和指導老師簡凡哲（左2）與有榮焉。（吳佩蓉攝）

得獎同學陳旻佑最喜歡看蔥農辛苦收成滿足的表情。（吳佩蓉攝）

遠近馳名的宜蘭三星蔥成為羅東高中陳旻佑、詹晴宇及古兵三位同學得獎攝影作品的主角，從國際攝影節大賽中脫穎而出，榮獲北工學員賞、亦為第三名，不僅獲頒獎牌及獎金，還成為東川町榮譽町民，享受與當地居民一樣的福利，也讓三星蔥田風光成為世界級的精采美景。

東川町靠近北海道的中央，除溫泉著名以外，堪稱攝影文化首都的「寫真之町」，早期創辦「寫真甲子園」競賽，帶動日本國內外高中生攝影風潮，2015年更創立「高中生國際交流攝影獎」，讓全世界愛好攝影的高中生，擁有同場競技的舞台。

校方表示，進軍北海道參加決賽非常不簡單，因每校只能推薦一隊參賽，需通過學校舉辦初選獲得推薦，才能參加台灣區決賽；得在決賽中脫穎而出，最後才有機會獲得東川町全面贊助機票與住宿費用，飛往北海道參與為期8天的攝影總決賽。

唯疫情影響，去年首度改變決賽賽制，通過學校初選的選手隊伍，直接以線上方式參與總決賽；獎項分別為首獎「寫真之町」東川町賞一隊，獎金30萬日圓；二獎東川町觀光協會賞三隊，獎金10萬日圓；及三獎北工學園賞六隊，獎金5萬日圓。

得獎同學詹晴宇說，因3人都是街舞社，進而發現攝影的興趣相同，決定一起參加國際攝影節的比賽；陳旻佑接著說，一開始也不會拍風景照，因喜歡跳舞，大多拍攝動態的照片，而參賽主題設為三星蔥，時常早上6點就出門捕捉蔥農畫面，否則太晚拍會有光線問題，有時下雨也無法拍。

3人最喜歡拍照過程中跟蔥農的互動，跟長輩們聊天開玩笑，也會把照片洗出來讓蔥農當回憶，尤其最後看他們辛苦收成後的滿足笑容，就覺得照片拍得很值得。古兵指出，大家說到宜蘭，第一直覺就想到三星蔥，其代表宜蘭特色、鄉土情感跟濃厚人情味，相信日本人也會比較喜歡這類型作品，且家對面就是蔥田，特別有感覺。

校長曾璧光表示，同學歷經層層比賽，能夠拿到這個大獎是非常不容易的，期待透過比賽讓同學在未來升大學的路上，可以朝自己喜歡的方向去發展，藉由比賽的歷練，成為他們人生中更大的助力。