盤中，上個交易日重挫3.8%的歐洲銀行類股，目前反彈2.8%。同時，前個交易日重摔8.5%的德意志銀行，現在也大漲6.1%。已要接管瑞士信貸銀行的瑞士銀行上漲2.5%，但還是比宣布要吃下瑞士信貸之前的股價，要低15%左右。

至於事主瑞士信貸也上漲3.6%。瑞士金融監管機構FINMA上個周末曾說，正在考慮是否對瑞信祭出紀律性處分。至於其它個股方面，瑞士藥廠諾華（Novartis）大漲4.9%，因Kisqali乳腺癌藥物已被證明，可降低在早期被診斷出的女性復發風險。