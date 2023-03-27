台灣指數公司新編「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技優息指數」（特選台灣科技優息指數），今天起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。以歷史資料模擬指數編製規則，利用過去5年(2018/2~2023/2)進行指數回溯，累積報酬率為109.74％、2022年殖利率為8.25％，表現均優於加權指數（74.26％、3.72％）及台灣全市場指數（79.89％、3.62％）。