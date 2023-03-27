台灣指數公司表示，「特選台灣科技優息指數」以台灣上市上櫃電子類股中發行市值達一定標準之公司為母體，經流動性檢驗後，依股價波動度、股息殖利率及股息穩定度、長短期本益比乖離、財務指標等篩選股票，使用股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重。
指數成分股依股票代號排序前十檔為仁寶(2324)、佳世達(2352)、華碩(2357)、技嘉(2376)、義隆(2458)、聯陽(3014)、華擎(3515)、新普(6121)、頎邦(6147)及南茂(8150)。
台灣指數公司新編「台灣指數公司特選台灣上市上櫃科技優息指數」（特選台灣科技優息指數），今天起委請台灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。以歷史資料模擬指數編製規則，利用過去5年(2018/2~2023/2)進行指數回溯，累積報酬率為109.74％、2022年殖利率為8.25％，表現均優於加權指數（74.26％、3.72％）及台灣全市場指數（79.89％、3.62％）。
台灣指數公司表示，「特選台灣科技優息指數」以台灣上市上櫃電子類股中發行市值達一定標準之公司為母體，經流動性檢驗後，依股價波動度、股息殖利率及股息穩定度、長短期本益比乖離、財務指標等篩選股票，使用股息殖利率擇優選取40檔成分股並配置權重。
指數成分股依股票代號排序前十檔為仁寶(2324)、佳世達(2352)、華碩(2357)、技嘉(2376)、義隆(2458)、聯陽(3014)、華擎(3515)、新普(6121)、頎邦(6147)及南茂(8150)。
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