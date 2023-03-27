王男指出，他一未注意連人帶車滑落邊坡，還好該處草叢茂密，得以緩衝滑落力道，並無大礙。（太平警分局提供／潘虹恩台中傳真）

20歲王姓男大生家住彰化，日前下午騎車返回沙鹿區的租屋處，因對路況不熟悉全依靠導航指引，未料半途手機沒電，一路迷途到太平頭汴山區，後又粗心連人帶車摔落邊坡，幸無大礙，徒步往外走並找到附近住家報案，最後由頭汴派出所員警協助脫困，化解這場驚魂記。

台中市政府警察局太平分局頭汴派出所巡佐陳東呈、警員李財銘日前下午3點多獲報，稱「有男子在轄內大湖巷產業道路迷路，請求警方協助」，員警立即到場了解。

王男向警方表示，他利用假日騎機車返回彰化住處與家人相聚，因翌日要上課，遂於吃完中餐後欲返回沙鹿區的租屋處。由於他平常鮮少回家，加上不熟稔路況，均靠手機導航輔助，結果途中手機竟沒電，就僅憑著記憶沿路騎乘，竟迷失在太平頭汴山區。

王男指出，當時發現他迷途在產業道路內時，打算原路往回騎，一未注意竟連人帶車滑落邊坡，還好該處草叢茂密，得以緩衝滑落力道，並無大礙，但機車卡在邊坡，他只好徒步往外走，也不知過了多久，終於發現有山區住家，向住戶借用電話報警請求協助。

陳東呈、李財銘了解狀況後，先將王男帶返派出所安置，除通知王男家人前來，也協助將機車吊起送修；王男及其家屬非常感謝警方熱心協助，頻頻向警方道謝。

太平警分局分局長蔡慶星表示，山區路況複雜且有時訊號不佳，民眾若不幸受困山區，可以找到附近燈桿、電桿號碼或明顯地標告知警方，以利警方迅速到場救援。