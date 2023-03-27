大高雄不動產開發公會理事長洪光左27日表示，去年3月接任理事長之後，以用心、貼心、以及溫心等「3心」為出發點，為公會的發展，注入新的動力，以創造公會存在價值，能多元服務會員，為社會做更多正面的貢獻，但，面對房市經營環境的變化，他也提醒會員建商，應謹慎評估2023年的市場風險和投資機會，調整策略、減量經營、保守為要。

洪光佐指出，2022年3月22日接任第12屆理事長之後，面對新的挑戰，上任以來，無不時刻殫精竭慮，不斷思謀檢視，可以改善精進與創新的作為，為公會的發展注入新的動力，以創造公會存在價值，能多元服務會員，為社會做更多正面的貢獻。

並以付出奉獻．活力積極．學習成長為精神標竿，與公會全體理監事團隊及會務工作人員共勉，以用心、貼心、溫心為出發點，戮力提昇服務品質與會員參與度。

他說，大高雄不動產開發公會辦理預售屋履約保證，都能配合會員公司需求，機動調整作業時程，即刻辦理，只要資料齊備，一星期內即可儘速召開審查會，完成審核並掣給證明書，執行效率普獲好評。

為了能夠善盡社會責任，致力社會公益的參與，配合社會局打造兒福同樂園工程計畫，公會贊助經費30萬元及為弱勢家庭居家修繕等，洪光佐表示，公會也發動理監事用行動，力挺防疫捐助151萬元，贈予衛生局N95口罩及隔離衣等防疫物資。

在關懷社會弱勢族群，舉辦惠明盲校感恩慈善演唱會募集173萬餘元和贊助視障公益路跑、義消活動等，此外，協辦世界不動產聯盟高峰會議在高雄市舉行，公會贊助100萬元，一年來舉辦了多項財稅、房市、營建等專業講座。

洪光佐表示，公會近期更精心開發全國首創的「大高雄168富巢芳蹤」開工及銷售圖資，此一圖資可作為建築同業購地、規劃、銷售時的重要輔助工具，也是企業發展ESG最直接具體有效的利器，是一精準、透明、公正客觀具公信力之不動產資訊平台，可供大眾免費無償下載使用。

他說，近年來房市交易量開始出現縮減，加上營造成本暴漲及缺工等諸多因素，皆影響房地產業經營環境及民眾購屋預期心理，也為房市產業發展帶來衝擊。

政府為遏止房屋市場炒作亂象，匆促通過台灣史上最重打炒房的措施「平均地權條例」，加上中央銀行18個月限期動工、限貸成數等政策，也嚴重影響營建業生存空間，洪光佐說，回想起來，這段時間疲於北上立法院及與相關部會陳情、協調，召開記者會，反應營建業困境等次數，已不可數。

展望2023年，洪光佐呼籲會員建商，應謹慎評估市場風險和投資機會，調整策略、減量經營、保守為要，以因應民眾對居住安全、居家幸福需求為經營目標，用心維護營建品質，健全公司制度形塑公司優質品牌，為日後精實茁壯、永續發展做準備，相信定能再創佳績。