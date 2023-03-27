10歲就以神童之姿登上維也納黃金大廳的傳奇鋼琴家布赫賓德，將在4月下旬第三度來台演出，這次他要連續演出7場音樂會，曲目為貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，地點在台北國家音樂廳和衛武營音樂廳，這同時也是國家音樂廳成立35年以來，第一次有鋼琴家在大廳完成這套曲目。

布赫賓德現年76歲，貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，是他一跑了一生的馬拉松，他是歷史上第一位在薩爾茲堡音樂節完成貝多芬全套32首鋼琴奏鳴曲的鋼琴家，在全球各地演出全套貝多芬奏鳴曲的場次已超過60場，他的詮釋也為貝多芬奏鳴曲的演奏立下標準。

布赫賓德認為，「演奏沒有所謂的權威，音樂永遠都在當下發生，這也就是為什麼我說保有自己的性格很重要，10個指揮家演奏同一首曲子，都有不一樣的詮釋，這就是音樂的神祕感。」

這次的7場貝多芬奏鳴曲全集，布赫賓德也特別為聽眾安排了曲序，帶聽眾不是照著樂曲原有的順序，而是依照他的巧思和對作品的理解，和聽眾分享。

特別的是，這次音樂會也有青少年音樂計畫，23歲以下學子，帶著同行不限年齡親友皆有6折優惠。

演出將於4月26日在台北國家音樂廳、4月28日到高雄衛武營音樂廳，4月29日至30日、5月5日至6日再回到台北國家音樂廳。