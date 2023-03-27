小孩當家公益市集音樂會，將於4月22日在中興新村登場。（南投市公所提供／廖志晃南投傳真）

兒童、少年遭遇家暴或虐待、性侵案件層出不窮；勵馨基金會與南投市公所將於4月22日，在中興新村光明二路植物園道，舉辦「小孩當家，公益市集音樂會」，讓兒童學習自我保護、探索自我興趣及練習表達能力。

勵馨基金會南投分事務所主任洪燕如表示，打造友善兒少的環境、杜絕所有暴力是勵馨的目標；感謝南投市公所、簡千翔議員、1985音樂公寓、大美生活提案所、省府日常散策、爆Q美式炸雞等「愛馨商家」的協助，讓音樂會不只是音樂會，也讓孩子們站出來為自己發聲。

南投市長張嘉哲表示，公所非常關心兒童相關權益，並且積極推動友善兒少環境，邀請民眾參加公益市集音樂會，一起為孩子的未來盡心力。

參與公益的商家表示，因城鄉差距南投孩子資源相對匱乏，對於自己的權益、自我保護的知能更是不足，期待透過活動給孩子展現自我的舞台，因此提供店面場地友善空間，讓所有關注兒少權益的組織與個人，一起替南投兒少們撐一把保護的傘。

小孩當家活動結合休閒、教育、人文、社會公益等，串聯辦理公益市集暨音樂會，內容包括布袋戲、演說故事、市集、遊戲闖關、音樂表演，還有昆蟲學堂與手作課程，南投縣文化局當天特別安排故事行動車到現場，期待更多家長帶著孩子一起參與。關於「小孩當家，公益市集音樂會」活動資訊詳情，請洽詢臉書粉絲專頁「勵馨基金會－南投愛馨人」或電洽南投勵馨（049）2730025。

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