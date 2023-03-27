高市某國小本月20、21日到旗山露營時，發生346位學童被叫起床，集體罰跪1分鐘事件。學生回家後向家長告發此事件，23日家長向學校反映此事後，學校將陳姓輔導員和學童、學童父母雙方找來對談，沒想到陳姓輔導員一見到學童父母秒下跪道歉，而父母則表示一切依照契約內容處理。
21日事發當天表訂學生得在6點半起床，但5點多就陸續有學生走出帳篷聊天、嬉鬧，當天值夜班的陳姓輔導員因規勸多次無效，出現情緒失控、罵髒話、踹椅子等行為，更將346位學生叫起床，集體罰跪1分鐘的時間，引發爭議。
學生返家後向家長投訴此事，家長馬上向校方反映，校方23日晚間將2方找到學校對談，沒想到陳姓輔導員一見到學童父母，馬上下跪道歉，而父母也未明確表達原諒一事，僅表示一切依照契約處理。
25日晚間該國小召集學生家長、廠商開會，會議上張姓校長率同仁鞠躬道歉，並自請處分，針對廠商未履約「若發生事情，廠商要第一時間通報校方」的部分，也依採購法，成立採購審查工作小組，對廠商進行違約扣款。
26日深夜高市教育局也宣布將校長更換，指派督學代理校長職務。後續將檢討畢業旅行與校外教學等學校活動的作業流程，釐清學校人員的責任範圍。
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