脫逃多日的東非狒狒稍早終於被圍捕，根據原本規劃，捕獲狒狒後將先送往台北市立動物園野生動物收容中心進行檢疫，但今日卻被送往就近的六福村療傷與檢疫。林務局表示，一旦檢疫期滿，林務局將接手並安排將狒狒送往台北市立動物園收容安置。

脫逃數日的東非狒狒今於富岡民宅內被圍捕成功，根據林務局原定計畫，經捕獲後首先將直送台北市立動物園進行檢疫，但今日現場人員評估後卻送往就近的六福村檢疫，並未按照原定計畫進行。

林務局保育科長鄭伊娟不悅指出，在規劃相關檢疫工作時就已通知台北市立動物園和屏科大留出檢疫空間，當狒狒圍捕成功後將擇一地點暫置和檢疫，結果到後來卻被現場六福村獸醫師將狒狒帶回六福村。

鄭伊娟說，由於地方政府是《野保法》的主管機關，地方有權限處理野生動物的檢疫，然而東非狒狒屬於保育類野生動物，檢疫與收容有既定的流程，雖然目前被送往六福村，檢疫期滿後仍將由林務局安排將狒狒送到台北市立動物園收容，這是目前的規劃。