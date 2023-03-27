oqLiq設計師洪琪謝幕。（臺北時裝週提供）

oqLiq設計師林家豪。（臺北時裝週提供）

從2023秋冬的巴黎男裝周、女裝周，台灣設計師品牌oqLiq於26日晚間回歸臺北時裝週，以一個巡迴演出安可場的姿態亮相，秀後的掌聲與歡呼持續許久，甚至在設計師謝幕走入後台、秀場燈光亮起準備結束，掌聲卻仍然持續著。也讓從國外巡迴回來的設計師洪琪直言：「還是最喜歡在台北自己辦因為有很多朋友，但在國外辦也是很棒的經驗。」而她也透露目前品牌除在台灣有更多的消費者認同品牌理念，銷售緩慢成長外，在英國的曼徹斯特也特別受到歡迎，「其實我們一開始很訝異在曼徹斯特比在倫敦歡迎，後來了解才知道原來當地的氣候跟台灣很像。」

oqLiq本季以「罡氣」為題，將服裝是為保護人體的隱形氣場。（臺北時裝週提供）

oqLiq 2023 秋冬系列。（臺北時裝週提供）

oqLiq 2023 秋冬系列。（臺北時裝週提供）

oqLiq 2023 秋冬系列。（臺北時裝週提供）

由設計師洪琪、林家豪於台南創立的「oqLiq」，服裝單品均使用台灣製造的面料，本季攜手新光紡織、集盛實業等台灣面料大廠合作，對於秀場音樂、氛圍總是掌握得十分到位的他們，此次秀上邀請後搖樂團「荒山茉莉」現場演出，與本季的末日世界觀不謀而合；本季以「罡氣」為題，將服裝是為保護人體的隱形氣場。此次的服裝面料仍以能防潑水、吸濕排汗的面料為主，為呼應品牌的保護主題並融入了鐵絲網圖騰、由抗撕裂用不組合的隱形迷彩等。