林俊傑（JJ）因動人嗓音在台灣走紅，唱紅不少經典歌曲，是許多人的童年回憶，粉絲遍布全球，也曾拿到不少金曲獎獎項，近日林俊傑飛到香港開演唱會，有如CD般的現場表演引起網友討論，而他請來香港女歌手擔任演唱會嘉賓，讓不少人相當驚喜。

林俊傑近日在香港舉辦兩週的演唱會，演唱會嘉賓就已經掀起討論，有韓國歌手鄭容和、香港天后容祖兒，昨（26）日最終場請來熱門歌曲〈小酒窩〉的合唱歌手蔡卓妍，兩人在台上演唱〈小酒窩〉和〈我很想愛他〉，〈小酒窩〉於2008年發行，至今已經有15年，卻還是許多人去KTV的必點歌曲，傳唱度非常高。

不少網友看到影片後羨慕道：「有誰不被小酒窩極限回憶殺我就問！08年那會兒幼稚園的都會唱」、「平等地嫉妒每個在現場的人」、「酒窩哥和睫毛妹好甜」、「這首歌當年可太火了」、「好好聽」。

3月27是林俊傑生日，他也與親人朋友們一起慶生，在凌晨林俊傑發文：「能在工作中渡過生日，對我來說是最幸福的事！今年的生日與家人、朋友、同事一起度過！有史以來最棒的感受！祝我生日快樂！」他同時貼出與蔡卓妍的合照，兩人一起拿著蛋糕，相處非常融洽，其他照片中包含家人、粉絲以及工作人員，蔡卓妍也在底下親切稱林俊傑「酒窩哥」。

蔡卓妍事後發文上傳與林俊傑的彩排照片，表示與林俊傑很久沒有見面，演唱時也有點感動，大讚聽林俊傑唱歌就是享受。