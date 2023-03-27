宏都拉斯26日宣布與中國大陸建交，中方是否會提供宏國之前向台灣請求的近25億美元，大陸外交部發言人毛寧27日表示，建交不是交易籌碼，均不附加任何前提條件，並指稱台灣金錢外交沒有出路，任何逆歷史潮流的圖謀注定會以失敗告終。

外交部長吳釗燮26日在記者會上表示，宏都拉斯政府在與台灣斷絕外交關係之前，提出3要求合計24.5億美元（約新台幣743億元），包括出資蓋醫院、水庫以及代償還宏國債務，並將台灣和大陸提供的金錢援助計畫進行比較。

澎湃新聞報導，毛寧在例行記者會上表示，宏都拉斯決定與大陸建交，是在「一個中國」原則基礎上做出的政治決斷，不設任何前提，中方對此高度讚賞。

毛寧指出，建交不是交易籌碼，近幾年來，巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多、尼加拉瓜等國相繼與大陸建交或復交，均不附加任何前提條件，大陸和宏都拉斯建交同樣如此。大陸和宏都拉斯建交之後，中方將在「一個中國」原則基礎上，秉承相互尊重、平等互利、共同發展的精神，積極推動與宏方各領域互利合作，助力宏都拉斯經濟社會發展，為當地人民帶來福祉。

毛寧還補充說，台灣政府慣於施展金錢外交，我們想告訴台灣政府，台獨是死路一條，金錢外交沒有出路，任何逆歷史潮流的圖謀註定會以失敗告終。