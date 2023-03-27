雲林縣沿海農地重劃區農路老舊破損嚴重，影響行車安全與農作運送。（張朝欣攝）

雲林縣水林鄉雲151線為鄰近村莊重要區域道路，但因道路寬度不足，會車時經常發生擦撞，險象環生；北港鎮農地重劃區農路老舊破損嚴重，影響行車安全與農作運送，雲林縣長張麗善27日前往會勘，表示縣府已籌措800餘萬元改善2地區農路與側溝，提供用路人更安全便捷的交通路網。

張麗善27日率縣地政處、工務處人員前往水林、北港2鄉鎮，了解水林鄉雲151線、北港鎮2處農地重劃區3地號農路改善，附近居民與農民到場關切，表示鄉道與農路在他人眼中可能沒什麼重要性，但對他們而言卻是每天要走的道路，路面狹小、破損甚至下陷，處處都是危機，大家都希望能快點整修。

張麗善表示，北港鎮西庄農地重劃區與春牛埔（東）農地重劃區的3地號農路因年久失修，AC粒料脫落嚴重，加上路旁溝渠剝離破損，影響農民出入及農產品運輸安全，縣府已籌措605萬元經費，會勘後即會進入工程施作，預計改善農路總長度約878公尺、溝渠總長度約290公尺。

水林鄉雲151線方面，張麗善說，雲151線往南延伸至水林鄉尖山村，往北延伸至水林鄉灣西村，是鄉民不可或缺的重要道路，但道路寬度不足，側溝年久失修，水溝蓋板嚴重破損，車輛交會時常發生擦撞、翻落側溝意外。將改善道路長度約110公尺，寬度約6.8公尺；側溝改善長度約110公尺，工程總經費207萬元。

張麗善指出，雲林縣要發展智慧科技農業，除引進新設備新技術，完善農田周邊道路與排水系統更是不可或缺，如此才能方便運送農作物、強化水路系統，進一步增加競爭力，未來縣府會持續改善各地區農水路，打造科技農業大縣。