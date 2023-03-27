美國駐敘利亞部隊上週遭到無人機襲擊後，立即對伊朗共和衛隊（IRGC）實施報復打擊，中國大陸官媒央視駐敍利亞大馬士革記者徐德智，上週末於聯國會議上問垮聯合國副發言人哈克（Farhan Haq），因爲聯合國認定「敘利亞境內沒有美軍」，既然沒有美軍，又如何有美軍會在敘利亞境內傷亡？一連串問題使得哈克只能吱吱唔唔，場面極為尷尬。趣味之處可參考本報先前報導如美國狂挖敘利亞石油以及土國總統要求美軍離開敘利亞。

徐智德：「你認為美軍在敘利亞的存在是非法的？」

哈克：「這不是我們在這個階段要處理的問題，因為那裡有一場戰爭啊，」

徐智德：「因為這聽起來很熟悉，本週我們談論了很多關於《聯合國憲章》的問題 國際法和相關決議，但在我看來，外國軍事基地（指美國）未經許可在另一個國家（指敘利亞政府未同意）建立，聽起不像是一回事。 」

哈克：「我會把分析的事情交給你，現在…在當下…到底敘利亞和…當前…烏克蘭局勢…到底…在這個局勢下有和區別。」

哈克：「敘利亞境內沒有美國的軍隊。」「所以我…沒有，這不是類似的情況」

徐智德：「你認為（敘利亞）沒有美國軍事人員？」

哈克：「我相信有軍事活動 是的但是但是。說到地面存在（ground presence, 即地面力量）在，我並沒有注意到。」

徐智德：「好的，5名美國軍人在那次襲擊中受傷。 如果敘利亞沒有美軍士兵，他們怎麼會受傷？」

哈克：「這很奇怪，對吧？ 那我應該問你嗎？」