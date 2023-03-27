台東縣池上鄉公所今舉辦「申請國際慢城認證啟動儀式暨推動委員會成立大會」，鄉長林建宏表示，成為慢城旨在提升生活品質，促進地方幸福指數，更希望藉由成為國際認證的慢城，能吸引更多國際友人造訪，與國際接軌。

林建宏表示，今年是「國際慢城」在義大利辦理的「國際慢食日」，透過受認證、並參加慢食活動，池上鄉可以在義大利推廣行銷，這是參與認證最實際的利多，希望在今年6月完成申請，明年通過國際慢城認證，讓池上再次與國際接軌。

林建宏指出，其實池上蠻適合做國際慢城認證，來自於池上過去的基礎條件、地景人文，透過地方的基礎建構、環境教育和藝術，讓國際友人願意把池上當作適合旅遊居住的環境，吸引更多的國外旅客，甚至讓台灣各地的旅客，願意到池上旅遊，連結台灣與世界，讓池上成為一個經濟富裕、條件更好的鄉鎮。

南華大學教授葉月嬌表示，目前全世界有200個小城鎮受認證，池上先天的條件非常好，很適合走出國際，國際慢城認證需要地方支持，必須由下往上到公部門，公民意識齊心一致一起榮耀地方。

據悉，「慢城」的概念源自義大利，是受到慢活、慢食等影響後所提出的新觀點，著重在放慢生活步伐，並輔以保護地方文化、環境，維持原本生活作為主要方向。