南寶2022年合併營收新台幣220.04億元，年增22.4%，營業利益率方面，受惠嚴格控制營業費用及經濟規模擴大，營業利益率上升2.4個百分點至8.3%，歸屬母公司淨利為新台幣17.41億元，每股盈餘為14.44元。

展望2023年，南寶表示，今年總體和外部環境不確定性高，營收要持續成長的難度不小，然而，希望透過持續耕耘新產品與應用以減緩影響，並持續觀察客戶與終端需求的狀況。南寶持續拓展接著劑產品應用領域，聚焦在市場規模大並具有良好的潛在成長機會的產業，如電子、軟性包裝材料等。

南寶2022年合併營收為新台幣55.78億元，年增14.3%。由於運動品牌客戶持續回補庫存，運動鞋材及服飾接著劑業務表現佳，加上2021年受越南疫情影響基期低，因此營收年成長幅度較大。第4季營業利益率持續提升來到9.8%，較前一季提升0.7個百分點，自去年第4季以來逐季回升。

南寶2022年第4季毛利率為26.6%，產品價格調整以反映成本上漲的成效逐步反應，第4季毛利率較第三季回升2.3個百分點，自去年第四季落底以來已連四季提升，逐漸接近歷史平均水準。