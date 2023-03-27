2022產品別營收比重分別為汽車51.77％、運動17.26％、電子12.85％、醫療13.63％，其中，醫療事業部年增率97.86％，且第4季醫療事業營收明顯，年增率達7成；2022年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為27.12％、17.65％、15.22％。
大陸車市上半年仍處在去化庫存階段，但全球汽車晶片短缺與疫情影響減緩，預期汽車事業營運有望逐步回溫，同時隨著醫療新訂單出貨逐步放大，期盼今年營運先蹲後跳。
智伸科(4551)2022年全年合併營收92.35億元，年增4.78％，營業淨利16.30億元，稅後淨利14.05億元，年增16.83％，再創新高，每股稅後盈餘12.20元。董事會決議通過擬配發現金股利6元，配發率49.18％。
2022產品別營收比重分別為汽車51.77％、運動17.26％、電子12.85％、醫療13.63％，其中，醫療事業部年增率97.86％，且第4季醫療事業營收明顯，年增率達7成；2022年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為27.12％、17.65％、15.22％。
大陸車市上半年仍處在去化庫存階段，但全球汽車晶片短缺與疫情影響減緩，預期汽車事業營運有望逐步回溫，同時隨著醫療新訂單出貨逐步放大，期盼今年營運先蹲後跳。
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