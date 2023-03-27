2022產品別營收比重分別為汽車51.77％、運動17.26％、電子12.85％、醫療13.63％，其中，醫療事業部年增率97.86％，且第4季醫療事業營收明顯，年增率達7成；2022年營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為27.12％、17.65％、15.22％。

大陸車市上半年仍處在去化庫存階段，但全球汽車晶片短缺與疫情影響減緩，預期汽車事業營運有望逐步回溫，同時隨著醫療新訂單出貨逐步放大，期盼今年營運先蹲後跳。