《證交所》今年頭香 富世達送件申請上市 17:192023/03/27 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 富世達(6805)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第1家國內公司申請股票上市公司。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 該公司實收資本額6.05億元，主要產品為3C電子產品轉軸組件，2022年稅前淨利8.35億元，每股稅後盈餘9.33元。 證交所 招越南台商回國上市 王鴻薇搶頭香登記立委初選 喊「歡迎徐國勇參選」 《電子零件》台翰去年每股盈餘2.05元 擬配息0.41元 #富世達 #05 #申請股票上市 #證交所 #頭香 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所推動新南向 招手越南台商回台上市 14:022023/03/23 財經 中福下市危機解除 證交所：20日恢復交易 19:332023/03/16 財經 正峰不發股利延遲公告 處3萬元違約金 19:502023/03/15 財經 國際盃開打！證交所引資首站赴星會台股投資大咖 13:152023/03/20 財經 《證交所》證交所引資 首站赴星會面台股投資大咖 12:282023/03/20 財經 《電腦設備》廣積企業級1U機架式網路設備 搶攻6大應用 10:082023/03/17 財經 證交所官網 19日起全面改版為RWD網站設計 12:332023/03/20 財經 證交所官網 改版RWD網站設計 04:102023/03/21 證券．權證 《證交所》國泰台灣領袖50ETF 3月27日掛牌上市 07:572023/03/24 財經 證交所反詐騙 足跡遍及全台 04:102023/03/16 證券．權證 證交所：資本額逾百億及金融保險業上市公司去年度財報完成申報 20:152023/03/16 財經 證交所「宅在家學習 好禮都兔You」有獎徵文 3/31截止 15:222023/03/27 財經 清明祭祖竟被「搶頭香」亂插 專家：會衰一輩子 15:312023/03/17 運勢 台股市值蓄勢挑戰50兆 04:102023/03/27 產業特刊 利華等五家公司 4月證交所接力辦法說會 20:192023/03/24 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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