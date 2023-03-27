該公司實收資本額6.05億元，主要產品為3C電子產品轉軸組件，2022年稅前淨利8.35億元，每股稅後盈餘9.33元。

證交所 招越南台商回國上市
王鴻薇搶頭香登記立委初選 喊「歡迎徐國勇參選」
《電子零件》台翰去年每股盈餘2.05元 擬配息0.41元
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