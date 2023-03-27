苗栗縣政府推動「兒童及少年未來教育與發展帳戶」方案，符合資格兒少家庭共有558人，申請率達67％，其中9戶連續6年持續繳存18萬元，縣長鍾東錦27日致贈獎勵金及小豬撲滿，並期許弱勢家庭能繼續為孩子存下未來的第1桶金。

兒少發展帳戶從2017年開辦，針對2016年元旦出生的低收、中低收經濟弱勢兒少家庭，設立個人教育發展帳戶，家長可依經濟狀況選擇每月可存500元、1000元或1250元，政府會先提供開戶金1萬元，每個月根據家長存多少，提撥同額儲蓄，直到年滿18歲。

根據苗縣府社會處統計，符合條件的低收、中低收兒少家庭558人，目前兒少帳戶開戶372人、比率約67％，其中2022年全年穩定繳存家戶135人，總計發放獎勵金23萬6000元，其中有9人自開辦以來，長達6年持續替參與兒少繳存，教育帳戶中最高額已存入18萬元，若年滿18歲，預計可存56萬元，做為孩子繼續接受教育，或就業、創業的第1桶金。

苗栗縣長鍾東錦偕同社會處長楊文志，27日頒獎表揚去年度兒少發展帳戶績優繳存家庭，針對過去1年間持續繳存的家庭給予獎勵，並且結合民間單位發放獎勵金及禮袋；再將裝載著彩虹糖果、象徵充滿希望的小金豬撲滿贈予小朋友們，預祝他們兒童節快樂。

鍾東錦說，對參與家戶每月撙節支出，留下一點資金替孩子存款的精神，應該給予高度肯定，此福利政策結合中央與地方政府的心意與祝福，對於家庭來說也項良好的儲蓄、存款習慣。

鍾東錦表示，希望為孩子們準備好人生第1桶金，將來不管讀大學或創業都能善用這筆基金，同時鼓勵符合資格的家長也能踴躍加入，多多配合，共同為孩子準備未來發展所需的資金。