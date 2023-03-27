嘉義市長黃敏惠號召嘉義市各界挺農民，發起高麗菜團購，在市府同仁、各機關學校響應下，揪團認購高麗菜1042箱約20公噸。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市長黃敏惠號召嘉義市各界挺農民，發起高麗菜團購，在市府同仁、各機關學校響應下，揪團認購高麗菜1042箱約20公噸。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

市府建設處長田長沛表示，嘉義市公部門共同採購高麗菜1042箱約20公噸，相當3萬4733台斤，約2萬公斤。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

高麗菜價格低迷，為鼓勵大家把握當令嚐鮮好時機，嘉義市長黃敏惠號召嘉義市各界挺農民，發起高麗菜團購，在市府同仁、各機關學校響應下，揪團認購高麗菜1042箱約20公噸，黃敏惠感謝同仁和各界支持，以及雲林縣長張麗善提供高麗菜認購管道，大家共同協力「義起支持農民」。

今滿車高麗菜從雲林縣產地直送嘉義市政府，響應認購的局科室人員忙著把整大箱高麗菜卸貨、分裝，看到外形漂亮、水分飽滿的高麗菜，大家都說好新鮮、夠分量。

市府建設處長田長沛表示，近期氣候穩定，高麗菜豐產，價格下滑，已對農友造成產銷壓力，為此號召嘉義市公部門共同採購高麗菜1042箱約20公噸，相當3萬4733台斤，約2萬公斤，避免高品質高麗菜因不符成本而棄收，民眾也可以買到質優價美又新鮮的高麗菜，農民得以維持基本收益。

黃敏惠說，透過高麗菜認購，協助農友把辛勤種植的優質高麗菜，從產地直送餐桌，鼓勵民眾吃當季，趁豐收期多多支持國產農產品。