統計顯示，去年12月雙貸族數量來到統計新高的35萬人，每個雙貸族平均房貸534.5萬元，平均信貸93.5萬元；今年1月雙貸族減少約1624人，剩下34.9萬人，平均房貸535萬元，平均信貸93.3萬元，去年農曆年後平均每月增加1,273人，直到今年1月才出現衰減，不過每年的農曆年節都會出現單月季節性的減少，只是今年減少人數特別明顯。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，今年1月雙貸族人數出現較明顯減少，除了季節性因素外，也與申辦新貸款減少、償還增多有關，雙貸族通常都是預算比較有限，才會動用到信用貸款，面對這波央行房貸利率連五升，雙貸族也會有感受到升息的壓力。

曾敬德指出，央行升升不息與升不見底，難免讓貸款一族的負擔加重，若是信貸搭配房貸購屋的民眾，因為本身財務較為吃緊，對於升息特別有感，此外，寬限期到期的房貸族也是另一類財務吃緊的族群，一來升息導致利息增加，二來開始償還本金後，房貸金額也會突然倍數增加。