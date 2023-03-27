近日恰逢春天時分，新北大都會荷花公園杜鵑花正相繼盛開，粉嫩、雪白、艷紅等繽紛色彩十分討喜，高灘地工程管理處邀請民眾來公園賞花之餘，也可到周邊的景點遊玩，一起享受美好的春天氣息。

杜鵑花常見於公園、街道及校園，素有「木本花卉之王」的美稱，每年3至5月為花期，粉桃色、艷紫色、雪白色的花朵相繼盛開，不僅氣勢壯觀惹人喜愛，細細欣賞則可發現其纖細優雅的花姿，吸引許多民眾前往朝聖打卡拍照，更讓人忍不住停下腳步大拍美照。

高灘處指出，除了到荷花公園欣賞讓人心花開的杜鵑花外，荷花公園周邊景點也是相當豐富多樣，親水公園「羊咩咩的家」、樂遊天地「蜜蜂地景沙坑遊戲場」及富具盛名的放電好去處「熊猴森樂園」等，各種不同型態的景點展現著不同的趣味亮點。

其中最吸睛的親水公園「羊咩咩的家」，更有14隻羊咩咩們可愛的模樣，不禁讓人會心一笑，每天上午10點至10點半及下午4點至4點半兩個時段，現場有牧羊人免費提供牧草餵食體驗，一賭羊咩咩逗趣悠哉的模樣。

而坐落於原住民族主題部落公園旁的「樂遊天地」則有超大沙坑遊具設施，以蜜蜂地景為主題的沙坑遊戲場。此外，頂港有名聲，下港有出名的「熊猴森樂園」，具有4大主題及31座造型溜滑梯，提供休閒遊憩且為全臺最大的溜滑梯場域，為親子互動及小朋友放電的好所在。

高灘處長張修銘表示，春遊賞花的民眾不彷趁著時值花期前往朝聖，也許能捕捉到偶像劇般的場景視角，拍出迷人且具紀念價值的照片。