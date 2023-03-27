眾人俗稱的「皮蛇」其實就是帶狀皰疹，根據疾管署統計，國人得到帶狀疱疹的機率是32.2%，等於每3人就會有1人罹患，嚴重者恐導致面部神經麻痺、聽力下降、甚至失明或失聰。對此，營養師林俐岑在臉書粉專發文點名5類人是高風險群，千萬不可不慎。

林俐岑發文指出，50歲以上成人，99.5％有發生帶狀皰疹的風險，尤其是曾經得過水痘的人，其病毒會潛伏在神經節內，當年紀大或免疫力變差的時候就會再度發作，產生一串群聚性的紅疹和水泡，患處也會疼痛難耐。

林俐岑表示，帶狀疱疹的併發症包括：引起灼痛、留下疤痕，以及持續數月甚至數年的神經性疼痛，而不同部位可能引起的病症，嚴重者恐導致面部神經麻痺、聽力下降、失明或失聰。過去她也曾遇到一位個案，因為帶狀皰疹病毒影響到臉部的顏面三叉神經，造成眼睛的眼皮無法正常閉合，影響極大。

林俐岑點名有5類人是帶狀疱疹的高危險群：

▍50歲以上

▍曾得過水痘或帶狀皰疹，可能會在免疫低下再次出現

▍生活作息不正常或壓力大的人

▍慢性病患，例如三高患者；或是得過Covid-19的人，本身免疫力也比較差

▍免疫不全的人，像是有在吃免疫抑制劑的人，或是器官移植、感染AIDS者

最後，林俐岑提醒，帶狀皰疹會透過「直接接觸」皮疹水泡中的液體傳播，患者在皮疹結痂之前，應避免與家庭或是工作環境中容易受感染的人接觸。若擔心會感染皰疹病毒，可以進一步詢問醫師相關的疫苗施打，另外，日常生活中也建議規律作息、不要熬夜、降低生活及工作等各方面的壓力，飲食方面則應均衡攝取多樣蔬果和足夠的蛋白質食物，藉此提升免疫力。