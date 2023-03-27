女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲在2021年11月離婚，然而由於汪小菲未履行離婚協議，大S聲請強制執行汪小菲750萬元財產獲准，汪小菲則是反擊，聲請停止強制執並提起債務人異議之訴，如今判決結果出爐，汪小菲敗訴，而他也在微博上發聲了。

汪小菲今日官司敗訴確定後，面對網友們的關心，於今(27)日稍早在微博上更新一則貼文，寫下：「麻六季的新菜單，和我們敖老師的新設計，希望大家喜歡。」並曬出諸如菜單、新店家設計空間、同事直播帶貨的畫面，並表示：「特別心疼他們。」

汪小菲在微博上更新一則貼文。(圖／翻攝自汪小菲微博)

此外，汪小菲更在最末放上一張自家衣帽間的照片，配文寫下：「最後一張是我的衣帽間，一個特別簡單的衣櫃。」並未寫出與大S有關的字句，看似心情不受影響。豈料，該則微博發出後，一時掀起兩極熱議，網友們紛紛寫下：「法院判了，你不懟一下嗎」、「穿啥衣服呢，衣服都成了遮羞布了」、「支持你努力搞事業，別理會他們。」而該則貼文如今經過編輯，現已看不見衣帽間的相關照片及字句。

汪小菲貼文經過編輯，現已將衣帽間的照片刪除。(圖／翻攝自汪小菲微博)

事實上，汪母張蘭日前才爆出積欠高達1.42億美元及利息（約43億新台幣）及多人集體離職的風波，張蘭事後也也透過直播回應欠債是被資本算計：「我沒有算計別人，所以不丟人。這說明我做的好，豬養肥了、狼就來了。」而汪小菲目前並未對此發表任何想法，而是曬出多則與事業相關的貼文，讓部分網友在他的貼文底下寫下：「好好做事業吧」、「別為其他事煩心了。」希望他們專注在事業上。