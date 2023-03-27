簡景賢27日率先到鎮立托兒所發送兒童節禮物，贈送每個小朋友兔兔撲滿。（楊靜茹攝）

草屯鎮公所贈甕超萌的「Lovely兔」造型撲滿當兒童節禮物，總共送出近8100份。（楊靜茹攝）

南投縣草屯鎮公所為了慶祝兒童節，鎮長簡景賢27日率先到鎮立托兒所發送兒童節禮物，贈送每個小朋友兔兔撲滿，小朋友看到萌兔愛不釋手，童言童語說：「我要存錢買玩具！」逗得在場人員哈哈笑。簡景賢說，鎮上不分公私立國小、幼兒園，都贈送每個孩子撲滿當禮物，鼓勵他們從小養成儲蓄的好習慣。

草屯鎮公所指出，今年適逢兔年，兒童節禮物以討喜、超萌的「Lovely兔」造型的存錢筒。除了是兔年應景吉祥物外，也鼓勵學童們養成儲蓄的好習慣。27日率先到鎮立托兒所發送兒童節禮物。

小朋們看到簡景賢，開心大喊：「鎮長爺爺好！」從簡景賢手中收下禮物，看到「Lovely兔」外型俏皮可愛，各個小朋友都愛不釋手。

簡景賢表示，鎮上不分公私立國小、幼兒園，都贈送每個孩子撲滿當禮物，總共送出近8100份撲滿，期許小朋友認真踏實學習外，也鼓勵學童們從小養成儲蓄的好習慣，期盼小朋友在兒童節有開心的回憶，平安健康長大。