Ifo指出，德國企業信心已經連續第5個月增加，主要是受到企業樂觀預期的推動。3月份對未來的預期指數，從2月經修正後88.4增至91.2，創至少1年以來最高。
經濟專家學者樂觀其成並示警，歐洲央行之前的升息，至少還需要經過幾季才能看到效果呈現，預估將不利於下半年景氣復甦。同時，德國勞工為爭取權益正在進行的大罷工活動，也造成法蘭克福與慕尼黑機場整個大亂，在主要車站也失序下，數百萬民眾的行程受阻，後市效應值得觀察。
根據調研單位Ifo最新統計數據，德國企業3月份信心意外上升，表示金融業雖出現震盪不安，但歐洲最大經濟體正在回穩之中。這份Ifo的商業景氣指數，德國從2月份91.1升至93.3，至於路透社的查訪結果則是91。
Ifo指出，德國企業信心已經連續第5個月增加，主要是受到企業樂觀預期的推動。3月份對未來的預期指數，從2月經修正後88.4增至91.2，創至少1年以來最高。
經濟專家學者樂觀其成並示警，歐洲央行之前的升息，至少還需要經過幾季才能看到效果呈現，預估將不利於下半年景氣復甦。同時，德國勞工為爭取權益正在進行的大罷工活動，也造成法蘭克福與慕尼黑機場整個大亂，在主要車站也失序下，數百萬民眾的行程受阻，後市效應值得觀察。
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