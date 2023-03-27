Ifo指出，德國企業信心已經連續第5個月增加，主要是受到企業樂觀預期的推動。3月份對未來的預期指數，從2月經修正後88.4增至91.2，創至少1年以來最高。

經濟專家學者樂觀其成並示警，歐洲央行之前的升息，至少還需要經過幾季才能看到效果呈現，預估將不利於下半年景氣復甦。同時，德國勞工為爭取權益正在進行的大罷工活動，也造成法蘭克福與慕尼黑機場整個大亂，在主要車站也失序下，數百萬民眾的行程受阻，後市效應值得觀察。