新北市立圖書館「公益故事團」公益巡演即日起展開，接受新北市社福機構免費申請。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館「公益故事表演團」自2013年成軍，由志工組成的公益故事團巡迴在新北市的安養中心、托老中心、養護機構以及小作手等社福機關說演故事，自創劇本、自製服裝、道具，甚至將繪本故事改編成台語，希望匯集說故事的力量，分享給更多的弱勢團體與銀髮長者。今年「公益故事團」公益巡演即將展開，即日起接受有需要的新北市社福機構免費申請。

新北市立圖書館館長王錦華表示，新北市一直有一群熱情、充滿愛心的故事志工，在各地區的學校、圖書館義務為孩子說故事，帶給孩子閱讀啟蒙。為了讓身心障礙、失智長者、與特殊兒童等閱讀困難的對象，也能有機會閱讀，因此圖書館藉由成立故事團隊的方式，至社福機構免費故事巡演，來陪伴、關懷失智長者、身心障礙、與特殊兒童，帶他們一起走入閱讀的世界。

「萬花筒公益故事團」團長林一蕙表示，雖然參加公益故事團需要花費很多的時間排練與四處巡演，但從每次的演出中，看見長輩們及孩子們的笑容，便可以感受到他們的開心與喜悅，看到他們露出笑容，便是最大的滿足，也是支持團員最大的力量。

市圖表示，2023年「公益故事團」免費公益巡演即日起展開，歡迎有需要的新北市社福機構申請，洽詢電話（02）29537868分機8008。