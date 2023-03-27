台中市大智國小驚傳疑似病毒群聚感染，25日補班上課一早即陸續有師生上吐下瀉。校長鄭麗娟27日表示，一早有368名學生請假，截至下午4時統計，國小及幼兒園師生共計360人出現上吐下瀉等不適症狀，不適師生就診經診斷為感染諾羅病毒、感冒性腸胃炎及腸胃炎等，學校除清消外，食安處已採24日營養午餐等檢體送驗，檢驗結果須等約1至2周後出爐。

鄭麗娟指出，目前尚不知群聚感染原因，25日週六補班上課，上午8時許即有師生陸續出現上吐下瀉症狀，當天約有近百人發病學生遍及國小及幼稚園各年級師生，校方懷疑是感染諾羅病毒，當天緊急經通報教育局。

鄭麗娟說，全校今天一早就有368名師生請假，其中有254名師生不適，其他是請防疫假。根據校方在27日下午4時許的統計，全校師生發生不適人數共有360人，都有食用24日營養午餐，國小學生271人、老師27人；幼稚園學生54人、老師8人。其中有222人就醫，另有51人症狀較輕微，並未就醫。

鄭麗娟表示，就診師生經診斷各為諾羅病毒、感冒型腸胃及腸胃炎等，目前食安處已到校採檢24日當天午餐等樣本送驗，結果將在1周至2周後出爐。