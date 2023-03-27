台大前校長管中閔和作家楊渡合寫《大學的脊梁：台大校長遴選事件與管中閔心情記事》一書，記錄2018年台大校長遴選事件過程，書一出版即稱霸排行榜三冠王。但昨卻傳出LINE群組瘋傳此書PDF檔，將該書內容非法複製並散布，管中閔和楊渡呼籲制止轉傳盜版檔案，時報出版聲明將採取法律行動。國民黨立委王鴻薇與前北市議員羅智強也不約而同在臉書發文，除呼籲不要再轉傳盜版檔案外，還喊出「挺管爺，就去買書！」

「管爺的呼籲：懇請大家協助！」楊渡26日在臉書發文疾呼：制止在網路和社群媒體群組轉傳無版權的〈大學的脊梁〉盜版檔案。出版公司已經查閱比對，發現盜版與正版電子書有許多差異，顯係有心人刻意變造。支持《大學的脊梁》，就請從協助禁止盜版散播開始。

「買書挺管爺，別再傳盜版！」羅智強今(27日)在臉書發文指出，最近Line群組在廣傳《大學的脊梁》的PDF檔，而且是免費下載。但這其實是作者楊渡和管中閔校長一起花了時間和心血出的書，現在到google搜尋此書，第一個跳出的關鍵字也是PDF下載檔，這讓人看到之後很難過，也不知道該如何阻止這種狀況，「所以我們一起買實體書，支持辛苦的創作者，不只是支持正版，也是我們對公理正義的堅持！」

王鴻薇也轉發楊渡的貼文表示「挺管爺，就去買書。不要再轉傳盜版檔案。」北市議員王欣儀留言讚聲「支持正版，支持原創！」網友也紛紛喊聲相挺「支持管爺，支持真相，支持正版」、「買了，正在閱讀中」、「我會到書店買，尊重也是幫助管爺」、「已訂，期待」。