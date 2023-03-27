高雄蔡姓男子不顧女性友人反對強行發生關係，還拿大鎖追打，害女友人當街崩潰尿失禁。一審依強制性交罪判蔡男3年4月，蔡男不服上訴，高雄高分院審酌蔡男否認性侵、不願和解態度惡劣，駁回上訴，可上訴。（本報資料照）

高雄蔡姓男子在租屋處不顧女性友人反對、強行發生關係，女子趁蔡男熟睡逃跑時被抓包，蔡男氣得拿大鎖當街捶打女子，所幸路人及時報警救命。女子做完筆錄被閨蜜接走時，竟因害怕蔡男尋仇，直接在車上崩潰尿失禁。一審依強制性交罪判蔡男3年4月，蔡男不服上訴，高雄高分院審酌蔡男否認性侵、不願和解態度惡劣，駁回上訴，可上訴。

蔡男想追求女子，2人只見面吃飯2、3次。2020年4月某日晚間，蔡男陪女子到地下錢莊協商債務，談完已經接近深夜，蔡男提議2人先回他前鎮區的租屋處，隔天早上再送女子回家。

當晚女子洗完澡走出浴室，蔡男突然不讓她穿上衣服，直接把人抱到床上，利用體型體重優勢壓制並脅迫發生關係。女子當時直喊「不要！」，還拼命用腳踢蔡男大腿和下體，但蔡男仍用蠻力撐開女子雙腿性侵得逞。

蔡男侵犯女子後，為了避免女子脫逃，還把女子衣服藏起來，最後累得倒頭就睡。女子凌晨見蔡男熟睡，偷偷起身、抓了衣服就逃。沒想到蔡男相當機警，驚覺女友逃跑的他立刻抓起一把大鎖緊追在後。

女子腳程不快遭追上，背部直接遭蔡男持大鎖砸中，當場倒地痛哭，所幸當時路人看見怒斥並報警，才阻止憾事發生。女子後來由警方保護帶回派出所製做筆錄，結束後女子連絡閨蜜來載她，女子一路害怕蔡男尋仇，竟直接在閨蜜機車後座上尿失禁。

事後女子在閨蜜陪同下到醫院驗傷，對蔡男提告。蔡男辯稱性交開始後女子才喊不要，蔡男辯護律師還指控女子供詞前後有出入，第一時間做筆錄時也沒有提出性侵指控，第二天晚上才驗傷提告，其心可議。

一審法官審酌女子精神鑑定報告，認定蔡男強制性交屬實，考量蔡男不願和解且無悔意，依強制性交罪判蔡男3年4月。

蔡男不服上訴，高雄高分院法官認為，女子一開始就明白拒絕，蔡男不能以「口非心是、欲迎還拒」來曲解女性的意思，認為原判決並無不當，駁回上訴，全案仍可上訴。