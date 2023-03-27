前立委郭正亮。 （資料照片）

對於宏都拉斯和台灣斷交一事，前立委郭正亮直言，民進黨每次遇到斷交問題都扯中國大陸，一天到晚怨天尤人，永遠都不去面對外交現實，到底還要騙多久？

郭正亮今（27）日在中天電視《大新聞大爆卦》指出，中美洲最重要國家，多明尼加和巴拿馬早就斷交了，他們和美國關係多密切，美國都攔不住，因為中國大陸跟當事國的貿易，都比台灣多8倍到20倍的差距，要他們怎麼選？這是現狀，美國也不會跟巴拿馬和多明尼加鬧翻。

郭正亮舉過去歷史，李登輝增加5個邦交國，李登輝也是國民黨的；陳水扁掉6個，馬英九掉1個，蔡英文掉9個。他認為，這意味著什麼？就是民進黨搞主權對抗，但外交實力不如人，這不一定是金錢承諾，而是外貿數字遠遠落後，譬如巴拿馬第一大客戶就是中國大陸，這就是現實，而中國大陸現在跟141國都是最大貿易夥伴。

郭正亮批評民進黨，每次遇到斷交問題都扯中國大陸，永遠都不去面對外交現實。如果連這一點都不面對，一天到晚怨天尤人，說中國大陸欺負台灣，但美國也沒幫上忙啊！

郭正亮直言，台灣有參加國際組織嗎？例如WHO、國際民航組織、國際刑警組織，美國、日本有幫忙提案嗎？都沒有，整天喊美國爸爸、日本哥哥，都自相矛盾，到底還要騙多久？沒有找到出路給大家看，整天怨天尤人！