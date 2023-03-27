南投縣長許淑華27日與幼兒同樂，並宣布公立幼兒園師生比，3年降到1比12目標。（廖志晃攝）

南投縣國小附設幼兒園，目前師生比為1比15，南投縣長許淑華表示，國小附設幼兒園率先降低師生比，3年內公共化幼兒園，師生比將降到1比12目標；另外，小學結合社區的共讀站目前有57所，今年將再增加5所。

許淑華27日到南投市平和國小附設幼兒園，了解幼兒學習環境，關心上課情形，與幼童互動並宣布幼兒園師生比的教育政策；許淑華表示，每個孩子都是父母的寶貝，教育是家長最在意的事情，為落實對學生的照顧，實現南投宜居城市政見，縣府在年初宣布給予代理教師完整全年聘期，穩定教師工作，提升學習及教育品質，讓家長更安心。

至於私立幼兒園師生比部分，縣府教育處表示，將採引導方式，期許共同打造精緻的幼教品質，讓家長更放心。

教育處表示，為營造優質、平價、近便的教保服務，縣府積極提升公共化幼兒園教保服務供應量，112學年度增加121個名額；另為滿足2歲幼兒入園需求，2歲專班今年再新增2班計32個名額，全縣2歲專班共15班可招收239名幼兒，無縫銜接幼兒就學需求，協助家長兼顧工作與育兒，減輕經濟負擔。

此外，為打造優質學習空間，讓孩子在快樂、安全的學習園地成長，縣府籌措經費，規畫於埔里鎮溪南國小，及草屯鎮草屯國小新建幼兒園，預計113學年度完工，加速提升教保服務供應量。

針對學校給合社區的共讀站，教育部國教署補助1000多萬元，縣府自籌200萬元，將再增設5所學校的共讀站，提供家長和社區居民共讀的空間。