高雄市三民區一家幼兒園被爆出有2歲男童遭到老師不當管教，男童背部出現一道道傷痕的照片及影片被發到家長群組，事情因此炸開。男童父親表示目前事情都還在釐清當中，高市教育局表示，目前已展開調查，且已請涉案教保服務人員停職靜待調查。

幼兒園家長群裡瘋傳男童遭不當管教的影片，其中一段影片是男童父親詢問孩童事發經過，父親問男童「老師怎麼處罰你？」男童便舉起右手往自己後背和頭捶打，並唸唸有詞的說「打我這裡，打我這裡」，父親又問男童是用什麼打？男童則回答「棍子」，影片結尾父親心疼的表示「回來要跟爸爸講，爸爸會保護你，知道嗎？」男童則不斷啜泣。

另一段影片則是父親拍攝男童背後一條條紅色傷痕的影片，父親詢問男童「為什麼會有傷痕？會不會痛？」男童回答「頭也會痛」，讓父親相當心疼。

父親的友人則在群組裡指出，不當管教的老師是將男童拉到沒有監視器的地方，用棍子毆打男童，包括背、頭、手、耳朵等部位，完全沒有其他老師救孩童，導致孩童很害怕。

友人也發表貼文表示，男童事件後，幼兒園很有誠意的道歉，表示懲處不當管教的老師，男童家長本來也已經想原諒園方了，但後來卻又有一名小孩被同位老師用梳子打傷眼角，讓那位學童的家長氣到決定轉學。

教育局表示，教保服務人員表示當時因幼生尖叫，嚴重影響其他幼生，故將幼生帶至廁所冷靜，但相關細節仍待調查；目前幼兒園已請涉案教保服務人員停職靜待調查，並與家長積極聯繫及釐清事件發生情形。

教育局說明，後續教育局將依教保相關人員違法事件調查處理辦法進行審查及調查，若有違法對待幼兒情事，將依幼兒教育及照顧法及教保服務人員條例等規定視情節輕重予以裁罰。