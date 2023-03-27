新竹一間宮廟的廟公先後認識14歲A男、15歲B男，相約對方見面並替對方口交，案經A、B男的父親察覺後報警，全案才首次曝光。新竹地院審結，依犯對於14歲以上未滿16歲男子性交等2罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月。可上訴。

判決書指出，廟公於2017年11月間透過交友軟體認識年僅14歲的A男，便與A男相約宮廟的房間，以替對方口交的方式性交1次；後來廟公於2021年間結識A男的朋友、年僅15歲的B男，以同樣方式替B男口交得逞。直到A男及B男父親知情後，奔赴警局報案處理，廟公的獸性才曝光。

新竹地院審理時，廟公辯稱與B男為你情我願，但法官指出，雖B男患有身心障礙，但根據B男的陳述能力、表達的智能與語言狀況，均顯示B男理解性行為的意義，故不採信廟公辯詞。

法官表示，廟公明知A、B在案發當時為14歲以上未滿16歲之人，處於年少、對於情慾之事尚屬懵懂的階段，性自主認知也不成熟，廟公卻仍與2人發生性行為，考量廟公終於認罪，迄今未與A、B的法定代理人成立和解等情狀，依犯對於14歲以上未滿16歲男子性交等2罪，各處有期徒刑4月，應執行有期徒刑6月。可上訴。