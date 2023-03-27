大高雄不動產公會理事長洪光佐今（27）日在會員大會上提及，交易量銳減，加上營造成本暴漲、缺工等諸多因素，影響房地產經營環境及民眾購屋預期心理，痛批政府匆促通過台灣史上最重打炒房的措施《平均地權條例》。（柯宗緯攝）

近來房市交易量「急凍」，大高雄不動產公會理事長洪光佐今（27）日在會員大會上提及，交易量銳減，加上營造成本暴漲、缺工等諸多因素，影響房地產經營環境及民眾購屋預期心理，痛批政府匆促通過台灣史上最重打炒房的措施《平均地權條例》，影響房地產業者生存空間。

洪光佐指出，政府為遏止房屋市場炒作亂象，匆促通過台灣史上最重打炒房的措施《平均地權條例》，加上中央銀行 18 個月限期動工、限貸成數等政策，也嚴重影響本業生存空間。回想起來，這段時間疲於北上立法院及與相關部會陳情、協調，召開記者會反應本業困境等次數已不可數。

展望2023年，洪光佐呼籲，同業應謹慎評估市場風險和投資機會，調整策略減量經營以保守為要，以因應民眾對居住安全、居家幸福需求為經營目標，用心維護營建品質，健全公司制度形塑公司優質品牌，為日後精實茁壯、永續發展做準備。

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全也認為，目前景氣差、市場冷，政府卻強制通過《平均地權條例》衝擊房市，尤其中小型建商將承擔更重資金壓力，建議政府應鬆綁土地融資額度，並排除屯房稅、開放外籍移工等，減少對產業衝擊，以維持產業穩定發展。

台灣省開發公會聯合會理事長黃啟倫也炮轟，央行限期建商取得土融後，須在18個月內限期開工，罔顧建商必須整地、申請建照、工程發包等壓力，加上限期開工易造成市場超量供給，以及缺工缺料導致成本不斷增加，預期建商將承擔更重的資金壓力。