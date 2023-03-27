今年全國原住民族運動會經過多日的激烈競爭27日於台北體育館閉幕，台北市副市長林奕華將大會會旗交棒給高雄市副市長林欽榮，共同完成熄滅聖火的儀式，並宣告下屆賽會將移師高雄舉辦，由高雄擔任2025年全國原住民族運動會主辦城市。

全國原住民族運動會閉幕表演，由高雄市桃源區興中國小布鼓拉芙兒童藝術團以及達吉亞勒青年會，帶來拉阿魯哇族傳統的聖貝祭傳統樂舞，為接旗表演獻上祝福。

林欽榮強調，高雄市境內共有3個原住民族地區包含那瑪夏區、桃源區及茂林區，保留原住民族人文風情及豐厚多元文化，全台灣有16個原住民族，其中，拉阿魯哇族、卡那卡那富族僅位於高雄，也使高雄成為全台唯一有16個原住民族的城市。

林欽榮表示，選手們將平日訓練成果充分在此屆全國原住民族運動會中發揮，挑戰自我並展現團隊精神，不僅讓觀賽民眾大開眼界，更彰顯原住民族的精神及旺盛的生命力，而高雄市代表隊選手共奪下8金8銀15銅，較上屆進步。下屆全國原住民族運動會相關籌備工作已如火如荼進行當中，高雄將以最萬全的準備迎接全台各地的原住民體育好手，屆時歡迎大家共襄盛舉。

高雄原住民運動會