立堡集團巨鼎建設總裁林進和（左起）捐100萬協助愛之光，愛之光協會祕書長顏平芳相當感動。(愛之光協會提供)

愛之光長期投入護眼防盲及視障者培力的工作，其培訓的視障咖啡師日前已完成國際認證考試。(愛之光協會提供)

因為借場地的機緣，搭建起巨鼎建設公司與台灣愛之光公益協會的情誼。台灣愛之光公益協會長期致力於「護眼防盲」工作，日前協會借場地給巨鼎舉辦活動，建設公司發現協會建築物隔熱效果不佳且庭園草坪崎嶇，不但主動協助修繕，還捐贈100萬元給協會，讓祕書長顏平芳驚喜又感動。

愛之光公益協會表示，巨鼎建設26日在台中市永春路、益豐路口的Tower花園接待中心舉辦活動，因應需求特別借用接待中心旁的愛之光協會場地，建設公司日前場勘時發現愛之光的建築物隔熱效果不佳，且戶外草坪崎嶇不整。

為了讓視障者有更安全、舒適的環境，巨鼎立即連繫工務部門協助愛之光施作隔熱改善工程，並整理草皮、進行綠美化，顏平芳說，原本只以為巨鼎建設只是借場地，沒想到竟獲得對方這麼大的協助，備感溫暖。

除了協助愛之光修繕建築物，建設公司獲知愛之光協會長期推動「護眼防盲」工作，還為視障者開辦咖啡師等職訓工作，協助視障兒自立，立堡集團巨鼎建設總裁林進和26日特別在接待中心開幕活動中，加碼捐100萬給愛之光，顏平芳說，這真是善的循環，感動得特地寫了感謝信給林進和表達協會的感激之情。

愛之光長期投入護眼防盲及視障者培力的工作，培訓視障者從事按摩、街頭藝人及視障咖啡師等，其中視障咖啡師日前已完成國際認證考試，視障相關設計師也拿到法國證照，頗有成效。對於協會的感謝，林進和表示，希望透過此舉展現集團的社會責任與愛心，並帶動更多人響應，用小善帶出大愛。巨鼎建設愛之光護眼防盲善的循環