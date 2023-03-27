該局進一步說明，《遺產及贈與稅法》第15條規定，被繼承人「死亡前2年內」贈與被繼承人之配偶、依《民法》第1138條及第1140條所定各順序繼承人及其配偶的財產，應併入遺產總額課稅。因此，被繼承人於死亡前2年內如有贈與上述對象之保單價值，辦理遺產稅申報時，應計入遺產總額課徵遺產稅，其已納之贈與稅連同按郵政儲金匯業局1年期定期存款利率計算之利息，可自應納遺產稅額內扣抵，但扣抵額不得超過贈與財產併計遺產總額後增加之應納稅額。

該局舉例說明，轄內被繼承人甲君在111年10月間死亡，生前以本人為要保人，並以子女及孫子為被保險人及受益人投保4筆保單，嗣於111年2月間將要保人變更為4位子女及孫子，變更時保單價值準備金合計340萬元，已超過行為時(111年)免稅額244萬元，應申報繳納贈與稅。

然被繼承人甲君生前未申報贈與稅，於審理遺產稅時經該局發現，因該4筆保單屬死亡前2年內贈與財產，經輔導繼承人於遺產稅法定申報期限內補申報遺產稅。另贈與稅部分，依遺產及贈與稅法第7條第1項第3款規定改以受贈人為納稅義務人，其繳納之贈與稅，依規定扣抵甲君遺產稅額。