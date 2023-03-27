有些人個性獨立，自己一個人就可以完美處理所有事情，命理網站「星座巫師」分享，射手座、巨蟹座、雙子座和雙魚座的人，需要有人在旁邊監督，才能把事情做好，否則很容易因為各種因素而分心、放棄。

▎射手座

射手座的自我管理能力較差，很容易受其他事情干擾而開始分心，所以如果只有他們自己一個人的話，基本上很難把事情做好，要有人在身邊盯著，不斷督促他們，射手座才能夠把事情做到最好。

▎巨蟹座

巨蟹座一旦遇到困難，就會感到不知所措，對自己的下一步行動感到遲疑，身邊如果剛好沒有人可以討論，他們就會乾脆停下來，等待其他人遇到一樣的問題，所以如果有人陪伴、督促的話，巨蟹座就能跟對方商量，不會讓事情停滯不前。

▎雙子座

雙子座比較注重面子，很在乎自己在別人心目中的想法，如果只有自己一個人，他們還可以大方偷懶，不用擔心被討厭，但若是有人在旁邊監督，雙子座為了留下好印象，就絕對不敢懈怠，否則他們會感到很不好意思。

▎雙魚座

雙魚座感到疲憊的時候，就會想要什麼都不管，直接放棄，而且越思考越感到鬱悶，覺得為何要把自己搞得這麼辛苦，還不如先開心過生活，其他的以後再思考；但當有人在旁監督時，只要不斷鼓勵雙魚座，他們又可以快速恢復成之前充滿元氣的模樣。