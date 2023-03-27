62歲男子因包皮過長有嚴重包莖症狀，年輕時羞於手術，年紀大卻因心臟裝設心臟節律器，擔心割包皮電燒止血影響節律器正常運作，至台中澄清醫院求醫，「包皮槍」手術術後復原期短、痛感低，成功解決該患者半世紀多來的困擾。

澄清醫院中港院區泌尿外科醫師林孟嚴說，傳統包皮手術時間長且術後易感覺疼痛，令不少患者卻步。包皮槍手術採一體成型，在切除多餘包皮的同時，自動將小釘子釘合傷口並進行止血，無需電燒止血，傷口癒合時小釘子會自動脫落，時間大約是手術後3星期，不但切口平整，術後疼痛較低，復原較快，且較為美觀。

林孟嚴表示，包皮槍設計有各種不同尺寸，即使年幼的小孩也都能適用；有些的小孩子，因包莖嚴重，經常發炎感染，甚至小便時會像吹氣球一樣，使整個包皮前端膨脹，最後尿才噴出來，使用包皮槍割除包皮後得到徹底改善。

據了解，患者在南部鄉下務農，60多年來一直與陰莖包皮過長共存，認為只要將包皮翻洗乾淨就好。由於不好意思求醫割包皮，雖曾多次因龜頭包皮炎而看醫生，仍覺吃藥即可。隨著年紀增大，身體抵抗力變弱，每次龜頭包皮炎更加嚴重。

林孟嚴指出，切除過長包皮不是複雜危險的手術，但該位患者有裝設心臟節律器，進行傳統手術需格外小心，因為傳統手術將過長的包皮切除時，需要電燒止血再用手工一針針縫合，然而電燒止血恐會對心臟節律器造成干擾，而使心臟節律器的功能受損，對病人是危險的。

林孟嚴建議，包皮太緊無法露出龜頭、包皮過長引起泌尿道感染或包皮過長合併早洩等症狀的民眾，可以接受包皮槍手術治療進行改善。