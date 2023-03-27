我國昨（26）日與宏都拉斯斷交，面對是否負起政治責任的問題，外交部長吳釗燮表示，有任何責任，他絕不會迴避。對此，國民黨立委鄭麗文質疑，吳釗燮已成了不折不扣的「斷交部長」，他昨天的發言看似認真負責，卻沒有下台請辭，官位依然坐得很穩，面對友邦越來越少的狀況，到底要由蔡政府的哪個官員負起政治責任？

「就問蔡政府，台灣的邦交國斷交潮到底還會持續多久？執政剩一年，我們的邦交國還會剩下幾國？」鄭麗文今在臉書發文指出，蔡政府近年喜歡大肆宣傳非邦交國的黨政高層或議員訪台，但事實上，這些人來訪的目的，多是要求台灣在經貿市場上提供實質助益，她質疑，民進黨到底用了多少錢在做外交？而如果不花錢，民進黨的外交成績做的出來嗎？

鄭麗文指出，台大政治系教授左正東提到，蔡政府曾以12億美金去支持立陶宛，但立國與我國並沒有邦交，在蔡政府金援後，也沒有與台灣建交；同時，外交部給非洲的經濟援助經費是 14億台幣，給整個拉丁美洲47億，但這些拉美國家一國平均拿不到6億，「蔡政府顯然並沒有把維持邦交國放在最優先順序」。

鄭麗文嗆問，蔡政府和吳釗燮一邊到處砸錢對外搞外交，另一邊卻譴責大陸以金錢誘迫友邦，眼看民進黨靠長期撒錢處理外交問題，邦交國看在眼裡，難道不會想要求加碼？而現在，外交預算逐年上升，友邦卻越來越少，到底要由蔡政府的誰負起該負的政治責任？