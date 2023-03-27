該局進一步說明，公司或有限合夥事業實質投資適用未分配盈餘減除及申請退稅辦法第2條規定，興建或購置供自行生產或營業用之建築物，包含營運辦公處所、管理處、分支機構、事務所、工廠、工作場、棧房、倉庫、建築工程場所及其附屬建築物，以及擴建該等建築物增加其原有資產價值或效能之資本支出。次依同辦法第6條規定，公司或有限合夥事業已將符合前揭規定之投資列為計算未分配盈餘減除項目，若於未分配盈餘申報期間屆滿之次日起或申請更正次日起3年內，將其轉借、出租、轉售或變更原使用目的非供自行生產或營業用部分，應向稅捐稽徵機關補繳稅款並加計利息。

該局舉例說明，甲公司以108年度未分配盈餘於110年度購置建築物支出1,000萬元，111年7月申請更正108年度未分配盈餘申報案，申請增列實質投資減除金額1,000萬元並退還溢繳未分配盈餘稅額50萬元，經該局審核查得購置之建築物坐落地址於111年度有其他營利事業設籍，未符合前揭以盈餘購置建築物需供自行生產或營業使用規定，故申報實質投資支出1,000萬元全數剔除，不得列為108年度未分配盈餘減項。

該局提醒，公司列報未分配盈餘實質投資減除項目，須符合產業創新條例相關規定，以免影響自身權益。